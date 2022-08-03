WinkДетям1 класс. Окружающий мирЖивотный мирМеста обитания рыб. Правила поведения на водоемах
1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн
6.72020, Места обитания рыб. Правила поведения на водоемах
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На поверхности нашей планеты воды гораздо больше, чем суши, примерно 2/3. В огромном количестве водоемов обитают различные подводные жители. На уроке мы с вами совершим путешествие в глубины рек, морей и океанов и узнаем, кто эти таинственные жители. Кто из них дружелюбен, а кого следует опасаться.
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