На поверхности нашей планеты воды гораздо больше, чем суши, примерно 2/3. В огромном количестве водоемов обитают различные подводные жители. На уроке мы с вами совершим путешествие в глубины рек, морей и океанов и узнаем, кто эти таинственные жители. Кто из них дружелюбен, а кого следует опасаться.



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