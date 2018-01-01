Мэшап Кэлли (сериал, 2018) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал расскажет про 16-летнюю девушку Калли Понсе. Она музыкальный вундеркинд, который с самого детства увлекается игрой на пианино. Однажды Калли переезжает из небольшого городка в самый престижный �музыкальный колледж страны. Там она встречает друзей, врагов и, конечно же, свою первую любовь. В течение сериала ей придeтся столкнуться с различными трудностями, которые приготовила ей судьба. В тайне ото всех она держит очень важный для неe секрет: пока все думают, что она прирождeнная пианистка, девушка мечтает стать поп-звездой.



Сериал Мэшап Кэлли 2 сезон 47 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.