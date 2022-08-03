Мэшап Кэлли (сериал, 2018) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн

Мэшап Кэлли. Сезон 2. Серия 27
Мэшап Кэлли
2-й сезон
27-я серия
8.02018, Kally's Mashup
Комедия6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал расскажет про 16-летнюю девушку Калли Понсе. Она музыкальный вундеркинд, который с самого детства увлекается игрой на пианино. Однажды Калли переезжает из небольшого городка в самый престижный музыкальный колледж страны. Там она встречает друзей, врагов и, конечно же, свою первую любовь. В течение сериала ей придeтся столкнуться с различными трудностями, которые приготовила ей судьба. В тайне ото всех она держит очень важный для неe секрет: пока все думают, что она прирождeнная пианистка, девушка мечтает стать поп-звездой.

Страна
Аргентина
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 IMDb