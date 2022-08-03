Мэшап Кэлли (сериал, 2018) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн

WinkДетямМэшап Кэлли2-й сезон27-я серия
8.02018, Kally's Mashup
Комедия6+
О сериале
Сериал расскажет про 16-летнюю девушку Калли Понсе. Она музыкальный вундеркинд, который с самого детства увлекается игрой на пианино. Однажды Калли переезжает из небольшого городка в самый престижный музыкальный колледж страны. Там она встречает друзей, врагов и, конечно же, свою первую любовь. В течение сериала ей придeтся столкнуться с различными трудностями, которые приготовила ей судьба. В тайне ото всех она держит очень важный для неe секрет: пока все думают, что она прирождeнная пианистка, девушка мечтает стать поп-звездой.
6.8 IMDb
- МРАктриса
Майя
Рефикко
- АХАктёр
Алекс
Хойер
- САктриса
Сарай
- СКАктриса
Сара
Кобо
- ТЛАктёр
Тупак
Ларриера
- ТКАктёр
Томаш
Карулло Лиццио
- ААСценарист
Адам
Андерс
- ЭФСценарист
Энтони
Фалкон
- ЭФПродюсер
Энтони
Фалкон
- ААПродюсер
Адам
Андерс
- ПФПродюсер
Пабло
Феррейро
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- РДОператор
Рикардо
ДеАнхелис
- ААКомпозитор
Адам
Андерс
- НАКомпозитор
Никки
Андерс