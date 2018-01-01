Мэшап Кэлли. Сезон 2. Серия 14
Wink
Детям
Мэшап Кэлли
2-й сезон
14-я серия
8.02018, Kally's Mashup
Комедии6+

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Мэшап Кэлли (сериал, 2018) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал расскажет про 16-летнюю девушку Калли Понсе. Она музыкальный вундеркинд, который с самого детства увлекается игрой на пианино. Однажды Калли переезжает из небольшого городка в самый престижный музыкальный колледж страны. Там она встречает друзей, врагов и, конечно же, свою первую любовь. В течение сериала ей придeтся столкнуться с различными трудностями, которые приготовила ей судьба. В тайне ото всех она держит очень важный для неe секрет: пока все думают, что она прирождeнная пианистка, девушка мечтает стать поп-звездой.

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Информация

Страна
Аргентина
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 IMDb