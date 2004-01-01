Мертвые, как я. Сезон 2. Серия 13
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Мертвые, как я
2-й сезон
13-я серия

Мертвые, как я (сериал, 2004) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

8.72004, Dead Like Me
Фэнтези, Комедии18+

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Сюжет

Джордж имела заурядную жизнь восемнадцатилетнего подростка с лозунгом: «Плыви туда, куда несeт...несут...да какая разница» Вот так живeшь себе, никому не мешая, а потом БА-БАХ!!! Как раз такой БА-БАХ и приключился с Джордж в один погожий солнечный денeк.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мертвые, как я»