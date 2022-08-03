WinkСериалыМертвые, как я1-й сезон4-я серия
Мертвые, как я (сериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72003, Dead Like Me
Фэнтези, Комедия18+
О сериале
Джордж имела заурядную жизнь восемнадцатилетнего подростка с лозунгом: «Плыви туда, куда несeт...несут...да какая разница» Вот так живeшь себе, никому не мешая, а потом БА-БАХ!!! Как раз такой БА-БАХ и приключился с Джордж в один погожий солнечный денeк.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уитмор мл.
- РДРежиссёр
Роберт
Данкан МакНил
- Актриса
Эллен
Муф
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- Актриса
Жасмин
Гай
- Актёр
Каллум
Блу
- Актриса
Лора
Харрис
- БМАктриса
Бритт
Маккиллип
- КУАктриса
Кристин
Уиллз
- ССАктриса
Синтия
Стивенсон
- ТРАктриса
Талия
Рейнджер
- КДАктриса
Кристал
Даль
- БФСценарист
Брайан
Фуллер
- ГВСценарист
Гарри
Виктор
- ПОСценарист
Питер
Око
- РХПродюсер
Роберт
Хаброс
- СБПродюсер
Стив
Бирс
- ДМПродюсер
Джон
Масиус
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ЛММонтажёр
Лара
Мазур
- ТВОператор
Тони
Вестман
- ДНОператор
Дэнни
Новак
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд
- ТМКомпозитор
Том
Максвелл