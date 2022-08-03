Мертвые, как я. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мертвые, как я
1-й сезон
4-я серия

Мертвые, как я (сериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72003, Dead Like Me
Фэнтези, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джордж имела заурядную жизнь восемнадцатилетнего подростка с лозунгом: «Плыви туда, куда несeт...несут...да какая разница» Вот так живeшь себе, никому не мешая, а потом БА-БАХ!!! Как раз такой БА-БАХ и приключился с Джордж в один погожий солнечный денeк.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мертвые, как я»