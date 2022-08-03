WinkДетям10 класс. ОБЖГражданская оборона — составная часть обороноспособности страныМероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения
10 класс. ОБЖ (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
6.12020, Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
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