Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения
Wink
Детям
10 класс. ОБЖ
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения

10 класс. ОБЖ (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

6.12020, Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

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Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

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