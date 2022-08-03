Мерлин. Сезон 3. Серия 6
Мерлин
3-й сезон
6-я серия

Мерлин (сериал, 2012) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.52012, Merlin
Фэнтези, Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаeт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждeт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мерлин»