Мерлин (сериал, 2012) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаeт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждeт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.

