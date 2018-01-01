Мэри и Майк (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Основанный на реальных событиях мини-сериал об элитных агентах тайной полиции Чили, прикидывающихся обычной семьей с двумя детьми. Мэри и Майк – образцовая семья. Она писательница, общающаяся с самыми уважаемыми представителями интеллигенции Сантьяго. У него талант к электронике. Вот только в основу невероятно жестоких историй, которые Мэри приносит в свой литературный клуб, легли подлинные события из ее жизни, а умения Майка как нельзя лучше подходят для пыток. Все потому, что они – любимые убийцы диктатора Пиночета. На Wink все эпизоды сериала «Мэри и Майк» доступны онлайн.

