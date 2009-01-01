Меня укусили. Серия 3
Меня укусили
1-й сезон
3-я серия

Меня укусили (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2009, I Was Bitten
Документальный, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вас ждут истории об опасных укусах, едва не оказавшихся смертельными. Люди, пережившие нападения гремучей змеи и медведя гризли, делятся своими воспоминаниями о пережитом.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 IMDb