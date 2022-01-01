Менудо: Вечно молодые. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Менудо: Вечно молодые
1-й сезон
4-я серия
2022, Menudo: Forever Young
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Менудо: Вечно молодые (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

О взлете и падении «Menudo», одного из самых популярных бойз-бендов Латинской Америки. Полные стадионы, толпы фанатов, нескончаемые интервью и роскошная жизнь — так все выглядело со стороны. Но позже выяснилось, что менеджер команды Эдуардо Диаз чудовищно обращался со своими подопечными. Молодые пуэрториканцы прошли через сексуальное насилие и абьюз, работу на износ и унижения.

Сериал Менудо: Вечно молодые 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 IMDb