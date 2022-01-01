2022, Menudo: Forever Young
Документальные18+
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Менудо: Вечно молодые (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
О взлете и падении «Menudo», одного из самых популярных бойз-бендов Латинской Америки. Полные стадионы, толпы фанатов, нескончаемые интервью и роскошная жизнь — так все выглядело со стороны. Но �позже выяснилось, что менеджер команды Эдуардо Диаз чудовищно обращался со своими подопечными. Молодые пуэрториканцы прошли через сексуальное насилие и абьюз, работу на износ и унижения.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.5 IMDb