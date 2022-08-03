Менталист. Сезон 4. Серия 1
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4-й сезон
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Менталист (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

9.62011, The Mentalist 4
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Профессиональный менталист, тонкий психолог и мастер манипуляций Патрик Джейн завязывает с мошенничеством и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований, помогая вычислять преступников. Таким образом Патрик надеется выйти на маньяка, когда-то убившего его дочь и жену.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Менталист»