Менталист. Сезон 2. Серия 14
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14-я серия

Менталист (сериал, 2009) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

9.62009, The Mentalist 2
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Профессиональный менталист, тонкий психолог и мастер манипуляций Патрик Джейн завязывает с мошенничеством и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований, помогая вычислять преступников. Таким образом Патрик надеется выйти на маньяка, когда-то убившего его дочь и жену.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Менталист»