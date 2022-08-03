Менталист (сериал, 2008) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Профессиональный менталист, тонкий психолог и мастер манипуляций Патрик Джейн завязывает с мошенничеством и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований, помогая вычислять преступников. Таким образом Патрик надеется выйти на маньяка, когда-то убившего его дочь и жену.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ланёвилль
- Актёр
Саймон
Бейкер
- Актриса
Робин
Танни
- ТКАктёр
Тим
Кан
- ОЙАктёр
Овайн
Йомэн
- АРАктриса
Аманда
Ригетти
- РДАктёр
Рокмонд
Данбар
- ДААктёр
Джо
Адлер
- ДТАктёр
Джон
Трой Донован
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- ТЗСценарист
Том
Зенгиорги
- ЭГСценарист
Эшли
Гейбл
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ПЛПродюсер
Питер
Лоритсон
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ДЗХудожник
Джейсон
Зев Коэн
- АФХудожница
Аманда
Фридланд
- КЧМонтажёр
Кристофер
Чибелли
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- ДГМонтажёр
Джеймс
Гэдд
- БНКомпозитор
Блейк
Нили