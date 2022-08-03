Мэнсон: утерянные записи (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2018, Inside the Manson Cult: The Lost Tapes
Документальный18+
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О сериале
Документальный фильм проливает свет на темные дела секты Чарльза Мэнсона. В распоряжении создателей — архивные материалы прямиком из ранчо Спана, где адская паства самого, пожалуй, знаменитого маньяка планеты нашла себе приют, а также редкие записи интервью основателей «семьи».
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb