Документальный фильм проливает свет на темные дела секты Чарльза Мэнсона. В распоряжении создателей — архивные материалы прямиком из ранчо Спана, где адская паства самого, пожалуй, знаменитого маньяка планеты нашла себе приют, а также редкие записи интервью основателей «семьи».

