Мэнсон: утерянные записи. Серия 2
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Мэнсон: утерянные записи
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Мэнсон: утерянные записи (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Inside the Manson Cult: The Lost Tapes
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный фильм проливает свет на темные дела секты Чарльза Мэнсона. В распоряжении создателей — архивные материалы прямиком из ранчо Спана, где адская паства самого, пожалуй, знаменитого маньяка планеты нашла себе приют, а также редкие записи интервью основателей «семьи».

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb