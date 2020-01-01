Меломанка. Серия 7
Wink
Детям
Меломанка
1-й сезон
7-я серия
8.92020, High Fidelity
Мелодрамы, Комедии12+

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Меломанка (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал по мотивам романа Ника Хорнби. На первый взгляд, у Роб всe отлично. Она красива, умна и у нее по-настоящему любимая работа: героиня – меломанка, владеющая собственным музыкальным магазином. Почему же, имея на руках столько козырей, девушка никак не может наладить личную жизнь? Страдая от очередного расставания, Роб решает сама разобраться в этом вопросе и выяснить у своих бывших, что именно пошло не так.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Мини-сериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Меломанка»

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