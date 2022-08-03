Меломанка. Серия 1
Wink
Детям
Меломанка
1-й сезон
1-я серия
8.92020, High Fidelity
Мелодрама, Музыка18+

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Меломанка (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Сериал по мотивам романа Ника Хорнби. На первый взгляд, у Роб всe отлично. Она красива, умна и у нее по-настоящему любимая работа: героиня – меломанка, владеющая собственным музыкальным магазином. Почему же, имея на руках столько козырей, девушка никак не может наладить личную жизнь? Страдая от очередного расставания, Роб решает сама разобраться в этом вопросе и выяснить у своих бывших, что именно пошло не так.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Меломанка»