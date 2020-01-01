10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Этот видеоурок поможет всем желающим самостоятельно изучить тему Механизм государства. На нем мы рассмотрим, как механизм государственной власти зависит от тех факторов, которые были изучены ранее. Дадим определение механизму государства, которое обозначает иерархическую систему государственных органов, осуществляющих власть в целях реализации задач и функций государства.



