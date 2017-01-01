Механическая планета (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2017, Механическая планета. Серия 9
Аниме, Мультсериалы18+
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Сюжет
Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb