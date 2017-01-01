Механическая планета. Серия 9
Wink
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Механическая планета
1-й сезон
9-я серия

Механическая планета (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2017, Механическая планета. Серия 9
Аниме, Мультсериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb