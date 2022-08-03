Механическая планета (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Механическая планета. Серия 8
Механическая планета
1-й сезон
8-я серия

О сериале

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.

Япония
Фантастика, Мультсериалы, Аниме
Full HD
22 мин / 00:22

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb