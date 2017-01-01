Механическая планета (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.



Сериал Механическая планета 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.