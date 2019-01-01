UFC Fight Night Rochester (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Полусредний дивизион пополнился еще одним талантливым бойцом – после поражения от Эла Яквинты в декабре 2018 года Кевин Ли все-таки решился на переход в категорию до 77 кг. Американец попробует включиться в титульную гонку 19 мая на турнире в Рочестере.
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