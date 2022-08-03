МегаМен: Полный заряд (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

МегаМен: Полный заряд. Серия 42
МегаМен: Полный заряд
1-й сезон
42-я серия

8.42018, Mega Man: Fully Charged
Эта серия пока недоступна

О сериале

В течение многих лет роботы и люди мирно жили бок о бок в футуристическом мире высоких технологий Кремниевого Города. Однако есть те, кто стремится разрушить этот баланс. К счастью, в Кремниевом Городе есть свой защитник – это Аки Лайт. Он обычный жизнерадостный школьник-робот со своим секретом… Глубоко в его программе лежат протоколы, которые могут превратить его в могущественного героя Мегамена!

