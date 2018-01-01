МегаМен: Полный заряд. Серия 4
МегаМен: Полный заряд
1-й сезон
4-я серия

МегаМен: Полный заряд (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.42018, Mega Man: Fully Charged
Мультсериалы6+

О сериале

В течение многих лет роботы и люди мирно жили бок о бок в футуристическом мире высоких технологий Кремниевого Города. Однако есть те, кто стремится разрушить этот баланс. К счастью, в Кремниевом Городе есть свой защитник – это Аки Лайт. Он обычный жизнерадостный школьник-робот со своим секретом… Глубоко в его программе лежат протоколы, которые могут превратить его в могущественного героя Мегамена!

Страна
Канада, США, Япония
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

4.1 IMDb