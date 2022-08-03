WinkДетямМегаМен: Полный заряд1-й сезон38-я серия
МегаМен: Полный заряд (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
8.42018, Mega Man: Fully Charged
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В течение многих лет роботы и люди мирно жили бок о бок в футуристическом мире высоких технологий Кремниевого Города. Однако есть те, кто стремится разрушить этот баланс. К счастью, в Кремниевом Городе есть свой защитник – это Аки Лайт. Он обычный жизнерадостный школьник-робот со своим секретом… Глубоко в его программе лежат протоколы, которые могут превратить его в могущественного героя Мегамена!
СтранаСША, Япония, Канада
ЖанрФантастика, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
4.2 IMDb