Медвежий угол. Серия 3
Wink
Сериалы
Медвежий угол
1-й сезон
3-я серия
8.12020, Björnstad
Триллер, Драма18+

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Медвежий угол (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Мрачный скандинавский сериал по роману шведского писателя Фредерика Бакмана, известного по книге «Вторая жизнь Уве». В центре сюжета — трагедия в городке Бьeрнстад, который может похвастаться только своей юниорской хоккейной командой. Накануне важного матча еe лучшего игрока обвиняют в изнасиловании дочери спортивного директора. Город погружается в сплетни, раздор и хаос.

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Страна
Швеция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb