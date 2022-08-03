Медвежий угол. Серия 1
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Медвежий угол
1-й сезон
1-я серия
8.52020, Björnstad
Триллер, Криминал18+

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Медвежий угол (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Мрачный скандинавский сериал по роману шведского писателя Фредерика Бакмана, известного по книге «Вторая жизнь Уве». В центре сюжета — трагедия в городке Бьeрнстад, который может похвастаться только своей юниорской хоккейной командой. Накануне важного матча еe лучшего игрока обвиняют в изнасиловании дочери спортивного директора. Город погружается в сплетни, раздор и хаос.

Страна
Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb