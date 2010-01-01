Медведи-соседи (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Веселый и увлекательный мультсериал про лучших друзей, живущих в лесу. Знакомьтесь, Браир и Брамбу – два медведя, которые никогда не унывают и дружат с эксцентричной белкой. Когда в лесу появляется дровосек, троица решает ни за что не допустить вырубку деревьев. Приключения начинаются!

