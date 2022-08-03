WinkДетямМедведи-соседи1-й сезон101-я серия
Медведи-соседи (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 101 смотреть онлайн
2010, Boonie Bears
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Веселый и увлекательный мультсериал про лучших друзей, живущих в лесу. Знакомьтесь, Браир и Брамбу – два медведя, которые никогда не унывают и дружат с эксцентричной белкой. Когда в лесу появляется дровосек, троица решает ни за что не допустить вырубку деревьев. Приключения начинаются!
СтранаКитай
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.9 IMDb