Медленные лошади (сериал, 2023) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Шпионский триллер «Медленные лошади» — сериал, основанный на серии романов английского писателя Мика Геррона. Первый сезон проекта вышел в 2022 году, а одну из главных ролей в нем исполнил блистательный Гэри Олдман («Леон». «Пятый элемент», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»).



Слоу-Хаус — административное чистилище для агентов британской контрразведки MI5. Сюда попадают неудачники, которые провалили задание, но пока не «наработали» на то, чтобы их окончательно выгнали со службы. Руководит группой «медленных лошадей» циничный и грубый Джэксон Лэмб. Он издевается над подчиненными, оскорбляет их и ожидает, что те сами уйдут от скуки или разочарования. Несмотря на общую уверенность, что сотрудники отдела Слоу-Хаус ни на что не годятся, агенты регулярно оказываются в центре серьезных шпионских заговоров, которые ставят под угрозу безопасность страны.



Критики остались довольны сериалом, называя его «свежим взглядом на шпионский жанр». Смотреть «Медленные лошади» 2022 года будет интересно тем, кто любит нестандартные детективы и особенно ценит умные диалоги и хорошую актерскую игру.

