Гипертония
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Медицинский квест
1-й сезон
Гипертония

Медицинский квест (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

6.72019, Гипертония
ТВ-шоу, Образовательные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Три врача – три мнения?» Специалисты обсуждают историю болезни пациента и ставят точный диагноз.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу, Образовательные

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