Медицина будущего (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Рассказ о стремительном развитии российской и мировой медицины. Цикл поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей. Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? В основе каждого фильма - история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.



Сериал Вич - инфекция 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.