Медицина будущего (сериал, 2018) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рассказ о стремительном развитии российской и мировой �медицины. Цикл поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей. Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? В основе каждого фильма - история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.



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