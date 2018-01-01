WinkСериалыМедицина будущего1-й сезонФармакология
Медицина будущего (сериал, 2018) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн
8.32018, Фармакология
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рассказ о стремительном развитии российской и мировой медицины. Цикл поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей. Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? В основе каждого фильма - история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.
Сериал Фармакология 1 сезон 83 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.