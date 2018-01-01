Детская ортопедия. Эйдельман
Wink
Сериалы
Медицина будущего
1-й сезон
Детская ортопедия. Эйдельман

Медицина будущего (сериал, 2018) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Детская ортопедия. Эйдельман
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Рассказ о стремительном развитии российской и мировой медицины. Цикл поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей. Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? В основе каждого фильма - история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.

Сериал Детская ортопедия 1 сезон 42 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг