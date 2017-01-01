Медики Чикаго. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Медики Чикаго
3-й сезон
10-я серия

Медики Чикаго (сериал, 2017) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

9.12017, Chicago Med
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Спин-офф сериалов «Полиция Чикаго» и «Пожарные Чикаго» расскажет о личных драмах и профессиональных буднях работников чикагской больницы. Каждый день они борются за жизни своих пациентов и собственное счастье, пытаясь не сойти с ума от напряженного графика и повсеместного хаоса.

Сериал Медики Чикаго 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медики Чикаго»

Всё