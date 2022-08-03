Медики Чикаго. Сезон 2. Серия 8
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Медики Чикаго
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8-я серия

Медики Чикаго (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

9.02016, Chicago Med
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спин-офф сериалов «Полиция Чикаго» и «Пожарные Чикаго» расскажет о личных драмах и профессиональных буднях работников чикагской больницы. Каждый день они борются за жизни своих пациентов и собственное счастье, пытаясь не сойти с ума от напряженного графика и повсеместного хаоса.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медики Чикаго»