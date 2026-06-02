2026, Սխալ դիետաներ, բարիատրիկ վիրահատություն և մարզասրահներ | Լիդիա Այվազյան | MedCast 63
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 97 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ-սննդաբան Լիդիա Այվազյանը, ում հետ զրուցել ենք սննդային վարքի խանգարման, նիհարելու ճիշտ ձևի մասին։ Քննարկել ենք, թե ինչպես են դիետաներն ու մարքեթինգը վտանգում մարդկանց առողջությունը, ինչպես են մարզասրահները սխալ կերպով քարոզում առողջ ապրելակերպ, որ դեպքերում պետք է լինել բարիատրիկ վիրահատության և մի շարք այլ արդիական թեմաներ կապված քաշ կորցնելու և ավելացնելու հետ։