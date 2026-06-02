2026, Կոսմետոլոգիա, էսթետիկ պրոցեդուրաներ, ալեքսանդրիտի և էլոսի վնասի մասին | Լիլիթ Կարապետյան | MedCast 65
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 95 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ, կոսմետոլոգ Լիլիթ Կարապետյանը: Նրա հետ քննարկել ենք կոսմետոլոգիայի ոլորտը, մազահեռացման մեթոդների տարբերությունները և անվտանգությունը, աղջիկների՝ միմյանց նմանվելը, կոսմետոլոգիայի հետ ասոցացվող միֆերը, հատկապես նեյրոտոքսինի վտանգավոր լինելը, չդիպլոմավորված կոսմետոլոգներից բխող վտանգները և կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաները: