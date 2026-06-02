Կոսմետոլոգիա, էսթետիկ պրոցեդուրաներ, ալեքսանդրիտի և էլոսի վնասի մասին | Լիլիթ Կարապետյան | MedCast 65
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Կոսմետոլոգիա, էսթետիկ պրոցեդուրաներ, ալեքսանդրիտի և էլոսի վնասի մասին | Լիլիթ Կարապետյան | MedCast 65
2026, Կոսմետոլոգիա, էսթետիկ պրոցեդուրաներ, ալեքսանդրիտի և էլոսի վնասի մասին | Լիլիթ Կարապետյան | MedCast 65
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 95 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ, կոսմետոլոգ Լիլիթ Կարապետյանը: Նրա հետ քննարկել ենք կոսմետոլոգիայի ոլորտը, մազահեռացման մեթոդների տարբերությունները և անվտանգությունը, աղջիկների՝ միմյանց նմանվելը, կոսմետոլոգիայի հետ ասոցացվող միֆերը, հատկապես նեյրոտոքսինի վտանգավոր լինելը, չդիպլոմավորված կոսմետոլոգներից բխող վտանգները և կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաները:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг