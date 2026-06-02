2026, Ինչպես հաջողության հասնել Հայաստանում և նույնը կրկնել ԱՄՆ-ում | Բագրատ Լալայան | MedCast 66
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 94 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ, «Victoria Consulting» կազմակերպության հիմնադիր Բագրատ Լալայանը: Հյուրի հետ զրուցել ենք վիրաբուժությունից դեղագործություն անցումից, Հայաստանում դեղագործների թիմ կազմելուց ու ղեկավարելուց, դեղագործական ընկերություն հիմնադրելուց, բիզնեսը թիմին վստահելուց և ԱՄՆ-ում միջազգային կազմակերպությունում աշխատելուց: Ինչպես նաև քննարկել ենք Հայաստանում դեղերի գրանցման բարդացումը, իրավիճակը շտկելու եղանակները և Հայաստանի բիզնես մթնոլորտը: