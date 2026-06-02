Ալերգիաներ, հակաալերգիկներ․ տեսակներ և վտանգներ | Աննա Աղաջանյան | MedCast 67
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Ալերգիաներ, հակաալերգիկներ․ տեսակներ և վտանգներ | Աննա Աղաջանյան | MedCast 67
2026, Ալերգիաներ, հակաալերգիկներ․ տեսակներ և վտանգներ | Աննա Աղաջանյան | MedCast 67
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ, «ՍԻՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի և Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի ալերգոլոգ Աննա Աղաջանյանը։ Հյուրի հետ քննարկել ենք ալերգիաները, դրանց լրջությունը, դեղորայքային ալերգիաները, հակաալերգիկները, ալերգիաների հետաքրքիր դեպքերը։ Իսկ թե ինչ է ալերգիան, գենետիկ, թե ձեռքբերովի են ալերգիաները, և ինչ քայլերի է պետք դիմել ալերգիայի առկայության դեպքում, կիմանաք՝ դիտելով այսօրվա հաղորդումը։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг