2026, Ալերգիաներ, հակաալերգիկներ․ տեսակներ և վտանգներ | Աննա Աղաջանյան | MedCast 67
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ, «ՍԻՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի և Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի ալերգոլոգ Աննա Աղաջանյանը։ Հյուրի հետ քննարկել ենք ալերգիաները, դրանց լրջությունը, դեղորայքային ալերգիաները, հակաալերգիկները, ալերգիաների հետաքրքիր դեպքերը։ Իսկ թե ինչ է ալերգիան, գենետիկ, թե ձեռքբերովի են ալերգիաները, և ինչ քայլերի է պետք դիմել ալերգիայի առկայության դեպքում, կիմանաք՝ դիտելով այսօրվա հաղորդումը։