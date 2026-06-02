2026, Պացիենտի իրավունքի պաշտպանություն․ Օվիեդոյի կոնվենցիա | Սուրեն Քրմոյան, Մերի Կատվալյան | MedCast 68
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 92 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրերն են Առողջապահական Իրավունքի Հայկական Ասոցիացիայի նախագահ Սուրեն Քրմոյանը և Եվրախորհրդի «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի ղեկավար Մերի Կատվալյանը։ Նրանք մանրամասնել են Օվիեդոյի կոնվենցիան և դրա կարևորությունը բժշկությունում։ Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Օվիեդոյի կոնվենցիան, ինչպե՞ս է պաշտպանում պացիենտների իրավունքները ոտնահարումից, ի՞նչ վտանգ է ներկայացնում գենոմի բացահայտումը, ինչպե՞ս է մարդկությանը վնասում գաղտնիության չպահպանումը։