2026, Կյանքը դաշտանադադարից հետո | Տաթևիկ Ղորուխչյան | MedCast 69
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա եթերում գինեկոլոգ Տաթևիկ Ղորուխչյանի հետ զրուցում ենք կանանց մոտ դաշտանադադարի ընթացքի, դրա հետևանքով առաջացած խնդիրների մասին։ որ հիվանդություններն են ամենահաճախը հանդիպում դաշտանադադարի ժամանակ, ինչպես պետք է խուսափել դրանցից, արդյոք դաշտանադադարի արագացումն ազատում է կանանց ավելորդ խնդիրներից, թե՞ ընդհակառակը։