Կյանքը դաշտանադադարից հետո | Տաթևիկ Ղորուխչյան | MedCast 69
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Կյանքը դաշտանադադարից հետո | Տաթևիկ Ղորուխչյան | MedCast 69
2026, Կյանքը դաշտանադադարից հետո | Տաթևիկ Ղորուխչյան | MedCast 69
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա եթերում գինեկոլոգ Տաթևիկ Ղորուխչյանի հետ զրուցում ենք կանանց մոտ դաշտանադադարի ընթացքի, դրա հետևանքով առաջացած խնդիրների մասին։ որ հիվանդություններն են ամենահաճախը հանդիպում դաշտանադադարի ժամանակ, ինչպես պետք է խուսափել դրանցից, արդյոք դաշտանադադարի արագացումն ազատում է կանանց ավելորդ խնդիրներից, թե՞ ընդհակառակը։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг