Ուրոլոգիան, բժշկությունը Արցախում և շրջափակման պայմաններում | Մարատ Հարությունյան | MedCast 70
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Ուրոլոգիան, բժշկությունը Արցախում և շրջափակման պայմաններում | Մարատ Հարությունյան | MedCast 70
2026, Ուրոլոգիան, բժշկությունը Արցախում և շրջափակման պայմաններում | Մարատ Հարությունյան | MedCast 70
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է Արցախի Հանրապետության Հանրապետական հիվանդանոցի ուրոլոգ-վիրաբույժ Մարատ Հարությունյանը: Նրա հետ զրուցել ենք ուրոլոգ դառնալու ճանապարհի ու հետագա հնարավորությունների, Արցախում մասնագիտական գործունեության, Հայաստան-Արցախ բժշկական ծառայությունների տարբերությունների, 2020 թվականի պատերազմի և շրջափակման պայմաններում բժշկության մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг