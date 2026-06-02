2026, Ուրոլոգիան, բժշկությունը Արցախում և շրջափակման պայմաններում | Մարատ Հարությունյան | MedCast 70
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է Արցախի Հանրապետության Հանրապետական հիվանդանոցի ուրոլոգ-վիրաբույժ Մարատ Հարությունյանը: Նրա հետ զրուցել ենք ուրոլոգ դառնալու ճանապարհի ու հետագա հնարավորությունների, Արցախում մասնագիտական գործունեության, Հայաստան-Արցախ բժշկական ծառայությունների տարբերությունների, 2020 թվականի պատերազմի և շրջափակման պայմաններում բժշկության մասին։