2026, Արհեստական բանականության հեղափոխությունն ու մարդկության ապագան | Արտավազդ Մինասյան | MedCast 71
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է Docus AI-ի հիմնադիր Արտավազդ Մինասյանը: Նրա հետ զրուցել ենք արհեստական բանականության ոլորտում իր գործունեության, բժշկության մեջ AI-ի կիրառման, Docus AI նախագծի և դրա հեռանկարների մասին: Քննարկել ենք նաև AI-ի ազդեցությունը բժիշկների աշխատանքի վրա, մարդկության ապագան և տեխնոլոգիական առաջընթացը: Արտավազդը կիսվել է իր փորձով, ներկայացրել Docus AI-ի գաղափարի ծագման և օգտագործման հնարավորությունների մասին: Զրույցի ընթացքում անդրադարձել ենք նաև Արտավազդի կողմից առաջարկված երեք գրքերին: