2026, Թմրանյութերից և ալկոհոլից կախվածությունը, խաղամոլության նշանները, բուժման մեթոդները | Աղաս Դավթյան և Աննա Ասատրյան | MedCast 72
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրերն են նարկոլոգներ Աղաս Դավթյանն ու Աննա Ասատրյանը, ովքեր քննարկել են կախվածությունների բազմազան ասպեկտները՝ թմրամոլությունից մինչև ալկոհոլիզմ և խաղամոլություն: Անդրադարձել են հոգեբանական և ֆիզիկական կախվածությունների տարբերություններին, մարիխուանայի ազդեցությանը և թմրամիջոցների վտանգավոր հետևանքներին: Հյուրերը կիսվել են փոխարինող թերապիայի մասին տեղեկություններով և խորհուրդ տվել, թե որտեղ դիմել օգնության համար: Քննարկել են նաև ալկոհոլից և ծխախոտից կախվածության առանձնահատկությունները, օգտագործման թույլատրելի չափաբաժինը, ինչպես նաև խաղամոլության նշանները։