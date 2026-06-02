Թմրանյութերից և ալկոհոլից կախվածությունը, խաղամոլության նշանները, բուժման մեթոդները | Աղաս Դավթյան և Աննա Ասատրյան | MedCast 72
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Թմրանյութերից և ալկոհոլից կախվածությունը, խաղամոլության նշանները, բուժման մեթոդները | Աղաս Դավթյան և Աննա Ասատրյան | MedCast 72
2026, Թմրանյութերից և ալկոհոլից կախվածությունը, խաղամոլության նշանները, բուժման մեթոդները | Աղաս Դավթյան և Աննա Ասատրյան | MedCast 72
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրերն են նարկոլոգներ Աղաս Դավթյանն ու Աննա Ասատրյանը, ովքեր քննարկել են կախվածությունների բազմազան ասպեկտները՝ թմրամոլությունից մինչև ալկոհոլիզմ և խաղամոլություն: Անդրադարձել են հոգեբանական և ֆիզիկական կախվածությունների տարբերություններին, մարիխուանայի ազդեցությանը և թմրամիջոցների վտանգավոր հետևանքներին: Հյուրերը կիսվել են փոխարինող թերապիայի մասին տեղեկություններով և խորհուրդ տվել, թե որտեղ դիմել օգնության համար: Քննարկել են նաև ալկոհոլից և ծխախոտից կախվածության առանձնահատկությունները, օգտագործման թույլատրելի չափաբաժինը, ինչպես նաև խաղամոլության նշանները։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг