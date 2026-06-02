Մոծակներ, կապիկի ծաղիկ, արևմտյան նեղոսի տենդ | Սերգեյ Չախմախչյան | MedCast 74
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Մոծակներ, կապիկի ծաղիկ, արևմտյան նեղոսի տենդ | Սերգեյ Չախմախչյան | MedCast 74
2026, Մոծակներ, կապիկի ծաղիկ, արևմտյան նեղոսի տենդ | Սերգեյ Չախմախչյան | MedCast 74
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Սերգեյ Չախմախչյանը, ով Դավիթ Տոնոյանի հետ խոսել է մեր օրերում տագնապ առաջացնող հիվանդություններից երկուսի՝ կապիկի ծաղկի և արևմտյան նեղոսի տենդի մասին։ Նրանք անդրադարձել են մոծակի միջոցով հիվանդության տարածմանը, դրա նախանշաններին, բարդություններին և վտանգավոր հետևանքներին: Կիսվել են արևմտյան նեղոսի տենդից պաշտպանիչ միջոցների, կապիկի ծաղկի և վարակման ձևերի, իմունիտետի ձևավորման, պատվաստանյութերի և վիրուսների մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг