2026, Արտամարմնային բեղմնավորումը, միֆերը և ռիսկերը, չբեղմնավորված ձվաբջիջների սառեցումը | Քրիստինա Մելիքյան | MedCast 76
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 85 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է «Վիտրոմեդ» վերարտադրողական առողջության կենտրոնի տնօրեն Քրիստինա Մելիքյանը։ Դավիթ Տոնոյանի հետ նրանք քննարկել են այն ամենը, ինչ կապված է արտամարմնային բեղմնավորման, հասարակության շրջանում տարածված միֆերի, չբեղմնավորված ձվաբջիջների սառեցման և մարդու մահից հետո երեխաների ծնունդի հետ։ Քրիստինա Մելիքյանը կիսվել է իր փորձով, խոսել է օնկոռիսկերի բարձրացման, ձվարանի խթանման, քաշի հետ կապված միֆերից։ Հաղորդման վերջում անդրադարձել են արտամարմնային բեղմնավորման արժեքին, ռիսկերին և բարդություններին։